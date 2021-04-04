22 شركة رابحة ترفع مؤشر البورصة

2021/04/04 | 15:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

ارتفع مؤشر سوق العراق للاوراق المالية (البورصة)، الاحد، بنسبة 2.02%.

وشهدت جلسة اليوم تداول 1,5 مليار سهم بقيمة 1,2 مليار دينار.

وتصدرت شركة مصرف العطاء الاسلامي الشركات الرابحة فيما تصدرت شركة اسماك الشرق الاوسط الشركات الخاسرة.

بدورهم باع المستثمرون الاجانب 53 مليون سهم بقيمة 31 مليون دينار بعد تنفيذ 22 صفقة على اسهم اربع شركات.

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