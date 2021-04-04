2021/04/04 | 15:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني /متابعة نشرت الفنانة المصرية نيللي كريم، صورة جديدة لها وقد ظهرت بـ”إطلالة فرعونية”، وذلك في حفل موكب المومياوات الملكية.وظهرت نيللي في الصورة مرتدية زيا باللون الأبيض، مع إكسسوارات مناسبة له، وقد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالفيديو..



نيللي كريم تبهر الجمهور بإطلالة فرعونية لافتة المركز الخبري الوطني.

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