فوز صحفيين كورديين بجائزة إيمي الدولية

2021/04/04 | 15:07 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاز الإعلامي والمنتج الكوردي السوري ابن مدينة كوباني برزان عيسو بجائزتي إيمي كمنتج ميداني ضمن فريق عمل فيلمي "سقوط الخلافة" و "خطف من قبل داعش" من إنتاج شركة HBO العالمية.

وارسلت جائزة برزان إلى مكان إقامته في غربي كوردستان.

كما وفاز الإعلامي عبدالرحمن داوود من مدينة قامشلو كمنتج ميداني بنفس الجائزة عن فيلمي "خطف من داعش" و "سقوط الخلافة"، لكنه لم يستلم الدرع الخاص بالجائزة بعد.

جائزة الإيمي هي جائزة أمريكية تمنح للمسلسلات والبرامج التلفزيونية المختلفة، أنشئت عام 1949، وهي المقابل لجائزة الأوسكار ولكن وفي حين أن جوائز الأوسكار تقتصر على الإنتاج السينمائي فإن الإيمي تختص في قطاع الإنتاج التلفزيوني، تنظم الجائزة الأكاديمية الدولية للفنون والعلوم التليفزيونية، وهي منظمة تتألف من وسائل الإعلام وشخصيات رائدة تنتمي لأكثر من 50 بلدا و 500 شركة من جميع القطاعات التليفزيونية حول العالم.

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