2021/04/04 | 15:09 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ردا على دعوة الكاظمي للحوار..صادقون: لاحوار مع البعثيين والدواعش

اكدت كتلة صادقون، الاحد، عدم تهيئة الكاظمي اي ارضية للحوار الذي دعا اليه، مبينة انه لاحوار مع ازلام النظام البعثي والارهابيين الدواعش.

وقال القيادي في صادقون محمود الربيعي ان “دعوة الكاظمي للحوار لم يكن لها اي اثر ولم تتعد كونها حديث عابر ولا يوجد لها اي اثر”.

واضاف ان “الحوارات يجب ان يكون لها لجان تفاوضية ووارضية مسبقة”، مؤكدا انه “لاتوجد اي ارضية هيئها الكاظمي للحوار الذي دعا اليه”.

وتابع متسائلا “مع من يريد الكاظمي الحوار هل مع ازلام النظام السابق من البعثيين ام مع الارهابيين الدواعش”، مبينا ان الاثنين لاحوار لهم بعد ان تسببوا بإسالة الدم العراقي”.

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