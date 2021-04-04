الكاظمي يبحث مع بن زايد الأوضاع الراهنة في المنطقة

2021/04/04 | 15:09 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ بحث كل من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وولي عهد ابو ظبي محمد بن زايد، الأحد، الأوضاع الراهنة في المنطقة، ودور العراق المحوري في التهدئة والاستقرار.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان، أن الاخير “التقى بولي عهد ابو ظبي ، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الامارات الشيخ محمد بن زايد آل […]

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