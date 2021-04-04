هجوم صاروخي يستهدف مربض المقاتلات العراقية في قاعدة بلد

2021/04/04 | 15:11 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أعلن آمر قاعدة بلد الجوية، الأحد، سقوط صاروخي كاتيوشا خارج القاعدة.

وقال آمر القاعدة اللواء الركن طيار ضياء محسن في تصريح، إن "صاروخين من نوع كاتيوشا سقطا خارج القاعدة بمسافة أكثر من ثلاثة كيلو مترات من دون أية خسائر".

وأضاف، أن "عمليات ديالى عثرت على منصة إطلاق الصواريخ".

من جانبها قالت خلية الإعلام الأمني في بيان، إنّ "هجوم انطلق من منطقة الدوجمة ضمن قاطع عمليات ديالى بعد الساعة 12 ظهرًا".

وأوضح البيان، أنّ "القاعدة المستهدفة عراقية تضم أسراب طائرات مقاتلة عراقية".

وتعرضت قاعدة بلد الجوية، حيث تقبع طائرات أف – 16 أبرز أسلحة القوات العراقية، إلى سلسلة هجمات كثيرة ضمن عمليات مستمرة ضد مقرات التواجد العسكري الأمريكي في البلاد ارتفعت حدتها منذ أشهر، قبل أن تتفاقم بعد الغارة الأمريكية التي أدت إلى اغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، فجر الجمعة 3 كانون الثاني/يناير.

وتتهم الولايات المتحدة الأمريكية، الفصائل المسلحة المقربة إلى إيران بالوقوف خلف الهجمات بتوجيه مباشر من الحرس الثوري الإيراني.

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