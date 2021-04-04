الوفدان العراقي والاماراتي يعقدان اجتماعا موسعا

2021/04/04 | 15:11 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع

ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، وولي عهد ابو ظبي ونائب القائد الاعلى للقوات المسلحة في دولة الامارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الاجتماع الموسع للوفدين العراقي والاماراتي.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) أن "ذلك جاء في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الكاظمي والوفد المرافق له الى دولة الامارات العربية المتحدة".

وأضاف البيان أن "الاجتماع ناقش تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، في مجالات الاستثمار والطاقة والثقافة والتجارة والنقل والخدمات والقطاعات الاخرى، وبحث السبل الكفيلة التي تنهض بالعلاقات الثنائية بين العراق والامارات، والعمل بكل ما ينمي ويرتقي بمستوى واليات التعاون المشترك، وبما يخدم مصالح شعبي البلدين.

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