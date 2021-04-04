سر تغريدة كوهين عن الأمير حمزة قبل أيام على عاصفة الاعتقالات

2021/04/04 | 15:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قبل يومين من طلب الجيش الأردني الأخ غير الشقيق للملك التوقف عن نشاطات تستهدف أمن البلاد، غرد الصحفي الإسرائيلي إيدي كوهين، قائلا إن معلومات لديه تفيد بأن ولي العهد السابق الأمير حمزة بن الحسين "يحاول بكل قوته أن يصبح ملكا".

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