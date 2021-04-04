تفاصيل اجتماع الوفدين العراقي والاماراتي بخصوص ملفات التعاون الثنائية

2021/04/04 | 15:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

عقد الوفدان العراقي والاماراتي، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، وولي عهد أبو ظبي، نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة في دولة الامارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اجتماعاً موسعاً لمناقشة عدد من ملفات التعاون.

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، أن الكاظمي وآل نهيان "ترأسا الاجتماع الموسع للوفدين العراقي والاماراتي، الذي عقد اليوم الاحد، في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها السيد الكاظمي والوفد المرافق له الى دولة الامارات العربية المتحدة".

وأضاف البيان، أن "الاجتماع، جرى خلاله مناقشة تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، في مجالات الاستثمار والطاقة والثقافة والتجارة والنقل والخدمات والقطاعات الاخرى".وأشار إلى أن الاجتماع "بحث السبل الكفيلة التي تنهض بالعلاقات الثنائية بين العراق والامارات، والعمل بكل ما ينمي ويرتقي بمستوى واليات التعاون المشترك، وبما يخدم مصالح شعبي البلدين".

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