الوفدان العراقي والاماراتي يعقدان اجتماعا موسعا لمناقشة عدد من ملفات التعاون

2021/04/04 | 15:26 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، وولي عهد ابو ظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة في دولة الامارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الاجتماع الموسع للوفدين العراقي والاماراتي، في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الكاظمي والوفد المرافق له الى دولة الامارات العربية المتحدة.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء انه :"جرت خلال الاجتماع مناقشة تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، في مجالات الاستثمار والطاقة والثقافة والتجارة والنقل والخدمات والقطاعات الاخرى، وبحث السبل الكفيلة التي تنهض بالعلاقات الثنائية بين العراق والامارات، والعمل بكل ما ينمي ويرتقي بمستوى واليات التعاون المشترك، وبما يخدم مصالح شعبي البلدين"./انتهى7

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