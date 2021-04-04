مقتدى الصدر يزور المدينة القديمة في النجف

2021/04/04 | 15:26 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف/نينا / زار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ، مكتب الشهيد الصدر في المدينة القديمة بالنجف، المقابل لمرقد الامام علي (ع)، وذلك في اول حركة ميدانية له منذ اسابيع مضت بسبب الاجراءات الاحترازية للوقاية من وباء كورونا./انتهى

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