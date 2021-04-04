2021/04/04 | 15:34 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني / متابعة تم بيع نسخة من لعبة “Super Mario Bros”،، في مزاد بمبلغ 660 ألف دولار فقط لانه تم نسيانها، حيث تم شراؤها في عام 1986 ثم نسيانها في أحد الأدراج.وقال […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لعبة بـ660 ألف دولار فقط لأنها نسيت في درج المركز الخبري الوطني.

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