رونالدو ولوكاكو يواصلان الصراع على جائزة هداف الدوري الإيطالي

2021/04/04 | 15:36 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ تواصلت المنافسة بين نجم نادي يوفنتوس، البرتغالي كريستيانو رونالدو، ومهاجم إنتر ميلان، البلجيكي روميلو لوكاكو، على صدارة ترتيب هدافي الدوري الإيطالي لكرة القدم.وسجل رونالدو هدفا في المباراة التي تعثر فيها يوفنتوس بالتعادل 2-2 مع جاره تورينو، أمس السبت، ليرفع “الدون” عدد أهدافه إلى 24 ، في صدارة هدافي “الكالتشيو”، في حين سجل […]

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