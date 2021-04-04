بالصور: معالجة عبوة ناسفة في ميسان

2021/04/04 | 15:36 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان، اليوم الاحد، معالجة عبوة ناسفة في قضاء الكحلاء جنوب شرق مدينة العمارة.

وقالت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "خبراء مكافحة المتفجرات تمكنوا من معالجة عبوة ناسفة محلية الصنع جنوب شرق المحافظة، بعد ورود نداء الى خبراء مكافحة المتفجرات يفيد بوجود جسم غريب امام منزل احد المواطنين الواقع في ناحية المشرح التابعة الى القضاء المذكور".

واضافت، انه "على الفور تم تشكيل فريق عمل مختص والتوجه الى محل الحادث وبعد اجراءات الكشف تبين وجود عبوة ناسفة محلية الصنع تمت معالجتها وفق الاجراءات القياسية"، مشيرة الى ان "تفكيك العبوة لم يسفر عن وقوع اي اصابات بشرية او اضرار مادية تُذكر".

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