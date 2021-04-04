بافل طالباني: مصادقة الموازنة بداية مهمة لتقارب الاقليم وبغداد

2021/04/04 | 15:38 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل بافل طالباني الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني في مبنى المكتب السياسي للاتحاد الوطني بأربيل وفدا امريكيا رفيع المستوى تألف من الجنرال جون تايكر، كبير مستشاري القوات العسكرية الامريكية في العراق وروب والر القنصل الامريكي العام في اقليم كوردستان والوفد المرافق لهما.

وخلال اللقاء، الذي حضره درباز كوسرت رسول مسؤول الهيئة العاملة في المكتب السياسي للاتحاد الوطني، وآسو مامند عضو المكتب السياسي وجلال شيخ ناجي مسؤول مؤسسة الاستخبارات في قوات البيشمركة، جرى مناقشة اخر المستجدات السياسية والامنية والاقتصادية ، وأكد الجانبان على التعاون والتنسيق بشكل أكبر بين اقليم كوردستان وامريكا من اجل توفير الاستقرار والامان في المنطقة.

وخلال اللقاء، اشار بافل طالباني الى مسألة المصادقة على الموازنة الاتحادية العامة، معلنا ان المصادقة على الموازنة خطوة ايجابية وبداية مهمة للتقارب والتفاهم بين حكومتي اقليم كوردستان والاتحادية لمعالجة المشاكل العالقة الاخرى وانهاء الخلافات.

محور ثان من اللقاء بحث تحركات تنظيمات داعش الارهابية، اذ اكد الجانبان بوجود مخاطر لهذا التنظيم الارهابي على امن واستقرار المنطقة.



وتم وصف العلاقات الوطيدة والتتنسيق بين البيشمركة وامريكا بالمهمة، واتفقت الرؤى بين الجانبين على ان مواجهة تنظيم داعش الارهابي مسؤولية الجميع ومن الضروري تكثيف جهودنا من أجل هذه المسألة.

والى جانب جهود حكومة اقليم كوردستان للاصلاح في قوات البيشمركة وتدريبها، تمت الاشادة لاهمية وضرورة دور الولايات المتحدة، فيما طالب الرئيس المشترك للاتحاد الوطني، من الوفد، التعاون والتنسيق بشكل اكبر.

PUKmedia ترجمة

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