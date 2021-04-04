مكتب السيستاني يعلن موعد شهر رمضان.. والوقف السني يشكل لجنة عليا

2021/04/04 | 15:42 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أعلن مكتب المرجع الأعلى علي السيستاني، الأحد، موعدًا أوليًا لشهر رمضان لهذا العام.

ونشر مكتب المرجع الأعلى، 4 نيسان/أبريل، إمساكيات شهر رمضان لجميع المحافظات في البلاد، والذي يبدأ يوم الأربعاء المقبل 14 نيسان/أبريل، وينتهي الخميس 13 آيار/مايو.

من جانبه، أعلن ديوان الوقف السني، تشكيل لجنة عليا من أساتذة الفلك والشريعة وكبار العلماء".

وقال الوقف في بيان، إنّ اللجنة "ستستند إلى ما يتفق مع الشريعة الإسلامية لمراجعة وتحديد مواقيت الصلاة، في عموم محافظات العراق، وتكون مسؤولة عن ذلك، على أن تعتمد المواقيت الجديدة في الأول من رمضان".

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محاولة جديدة لـ"استغلال" اسم السيستاني

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