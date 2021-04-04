الكاظمي: ناقشنا ملفات عديدة مع الإمارات

2021/04/04 | 15:42 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع

أكد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، أنه تمت ملفات عديدة مع الإمارات.

وقال الكاظمي في تغريدة تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع) إنه "استكمالا لنهج الحكومة بتعزيز علاقات العراق مع العالم ومع جيرانه ومحيطه العربي على اساس المصالح المشتركة، نجري برفقة وفد حكومي زيارة الى دولة الامارات العربية المتحدة، ناقشنا فيها العديد من الملفات التي ستسهم في تطوير العلاقات الثنائية وتعزز التعاون بين البلدين".

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