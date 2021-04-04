البابا فرنسيس يدعو لتشارك اللقاحات مع الدول الأكثر فقراً

2021/04/04 | 15:42 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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دعا البابا فرنسيس، الأحد، في رسالة عيد الفصح المجتمع الدولي إلى تشارك اللقاحات المضادة لكوفيد-19 مع الدول الأكثر فقراً.

وقال البابا فرنسيس في عظته في كاتدرائية القديس بطرس قبل صلاة “بركة مدينة روما والعالم”: إنه “إزاء نزعة تدويل اللقاحات، أحض المجتمع الدولي كله على الالتزام المشترك بهدف تخطي تأخر توزيعها وتشجيع التشارك، خصوصاً مع الدول الأكثر فقراً”.

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