السعودية ترفع سعر الخام العربي الخفيف لآسيا في مايو

2021/04/04 | 15:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفعت السعودية سعر خامها العربي الخفيف للسوق الآسيوية 0.4 دولار للبرميل في مايو مقارنة مع أبريل، وخفضت السعر للسوقين الأمريكية والأوروبية 0.1 دولار للبرميل، و0.2 دولار للبرميل على الترتيب، وفقا لبيان من شركة أرامكو السعودية للنفط.

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