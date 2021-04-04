بيان من وزارة النقل بخصوص انتشار ثاني اوكسيد الكبريت

2021/04/04 | 15:57 - المصدر: بغداد اليوم

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النقل إنتشار ثاني اوكسيد الكبريت لبركان اتينا خارج اختصاص الانواء الجوية

اوضحت وزارة النقل / الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي ، قسم التنبؤ الجوي وبمتابعة مدير عام الهيئة العامةالمهندس علي صاحب البهادلي ، بخصوص ماتناولته مواقع وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن انتشار ثاني اوكسيد الكبريت ( so2) الناتج من بركان اتينا في جزيرة صقلية الايطالية .

وبين " قسم التنبؤ الجوي بأن موضوع إنتشار ثاني اوكسيد الكبريت يخص البيئة وهو خارج اختصاصها ، اذ ان الهيئة العامة للانواء الجوية تختص بتحديد العناصر الجوية وتأثيرها على الطقس.

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