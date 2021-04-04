الكاظمي يغرد بشأن زيارته إلى الإمارات

2021/04/04 | 15:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

غرد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، بشأن زيارته إلى دولة الإمارات العربية والملفات التي تم مناقشتها.

وقال الكاظمي في تغريدة أطلعت عليها (بغداد اليوم)، إنه "استكمالا لنهج الحكومة بتعزيز علاقات العراق مع العالم ومع جيرانه ومحيطه العربي على اساس المصالح المشتركة، نجري برفقة وفد حكومي زيارة الى دولة الامارات العربية المتحدة".

وأضاف، "ناقشنا فيها العديد من الملفات التي ستسهم في تطوير العلاقات الثنائية وتعزز التعاون بين البلدين".

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، في وقت سابق اليوم الأحد، أن الكاظمي وآل نهيان "ترأسا الاجتماع الموسع للوفدين العراقي والاماراتي، الذي عقد اليوم الاحد، في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها السيد الكاظمي والوفد المرافق له الى دولة الامارات العربية المتحدة".

وأضاف البيان، أن "الاجتماع، جرى خلاله مناقشة تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، في مجالات الاستثمار والطاقة والثقافة والتجارة والنقل والخدمات والقطاعات الاخرى".

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