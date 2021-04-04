الكاظمي: زيارتي للامارات تأتي استكمالا لنهج الحكومة بتعزيز علاقات العراق مع العالم ومع جيرانه ومحيطه العربي

2021/04/04 | 15:57 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، ان زيارته الى دولة الامارات تأتي استكمالا لنهج الحكومة بتعزيز علاقات العراق مع العالم ومع جيرانه ومحيطه العربي ، على اساس المصالح المشتركة ./انتهى7

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