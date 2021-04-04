2021/04/04 | 15:57 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلن ديوان الوقف السني عن تشكيل لجنة عليا من اساتذة الفلك والشريعة وكبار العلماء ، تستند الى ما يتفق مع الشريعة الاسلامية لمراجعة وتحديد مواقيت الصلاة ، في عموم محافظات العراق .واوضح الديوان ، ان " اللجنة العليا الجديدة ستكون مسؤولة عن ذلك ، على ان تعتمد المواقيت الجديدة ، اعتبارا من الاول من شعبان " ./انتهى5

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الوقف السني : تشكيل لجنة عليا لمراجعة وتحديد اوقات الصلاة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الوقف السني : تشكيل لجنة عليا لمراجعة وتحديد اوقات الصلاة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).