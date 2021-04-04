محمد بن زايد يستقبل الكاظمي.. ويؤكد دعم الإمارات لاستقرار العراق

2021/04/04 | 15:57 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال ولي عهد أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال استقباله اليوم الأحد، رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إن "الإمارات دائما إلى جانب كل ما يحقق استقرار العراق ومصالح شعبه".

وكان الكاظمي وصل إلى الإمارات العربية المتحدة على رأس وفد وزاري في زيارة رسمية، يبحث خلالها تعزيز العلاقات بين البلدين في العديد من المجالات.

وسبق ذلك إعلان الخطوط الجوية العراقية تدشين خط مباشر بين بغداد وأبوظبي مطلع مايو.

وترأس الكاظمي، اليوم الأحد، وولي عهد أبوظبي الاجتماع الموسع للوفدين العراقي والإماراتي.



وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان أن "ذلك جاء في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الكاظمي والوفد المرافق له إلى دولة الإمارات العربية المتحدة".

وأضاف البيان أن "الاجتماع ناقش تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، في مجالات الاستثمار والطاقة والثقافة والتجارة والنقل والخدمات والقطاعات الأخرى، وبحث السبل الكفيلة التي تنهض بالعلاقات الثنائية بين العراق والإمارات، والعمل بكل ما ينمي ويرتقي بمستوى وآليات التعاون المشترك، وبما يخدم مصالح شعبي البلدين.

وكان الكاظمي قد عاد إلى العراق قبل يومين قادما من السعودية بعد أن أجرى زيارة رسمية إلى المملكة عقد من خلالها عددا من الاتفاقيات في شتى المجالات.

وعقد الكاظمي خلال زيارة إلى السعودية مباحثات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ركزت على زيادة التعاون بين البلدين إضافة لآخر التطورات في المنطقة.

ولي العهد السعودي والكاظمي

وتم عقد اجتماعات على مستوى المجلس التنسيقي بين البلدين، حيث تم توقيع 5 اتفاقيات، في مجالات مالية وتجارية واقتصادية وثقافية وإعلامية.

وضم الوفد العراقي محافظين لمحافظات حدودية مع السعودية لبحث زيادة المنافذ الحدودية بين البلدين.

وقبل وصوله للسعودية، كان الكاظمي قد قال عبر "تويتر"، إن الزيارة هدفها توطيد العلاقات المتميزة بين البلدين، وإرساء آفاق التعاون بين دول المنطقة، بما يخدم الشعوب، ويحقق الاستقرار، ويكرس قيم البناء والتكامل.

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