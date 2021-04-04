2021/04/04 | 15:58 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني / متابعة نشر منتدى للقرصنة، بيانات وأرقام هواتف شخصية لـ 533 مليون مستخدم لعملاق التواصل الاجتماعي فيسبوك.وقال موقع “بيزنس إنسايدر”، إنه تمت مشاركة أرقام الهواتف والبيانات الشخصية لـ 533 مليون مستخدم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قرصنة فيسبوك وتسريب بيانات نصف مليار مستخدم المركز الخبري الوطني.

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