إطلاق سراح 81 حدثاً من سجون الإصلاح الشهر الماضي

2021/04/04 | 16:00 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة العدل، اليوم الأحد، إطلاق سراح 81 حدثاً من سجون الإصلاح خلال الشهر الماضي.وقالت الوزارة في بيان، إن “العدد الكلي للمفرج عنهم خلال الشهر الماضي بلغ (81) حدثا بينهم (42) لعدم ثبوت الأدلة، و(26) تخلية بعد قضاءهم مدة المحكومية، بالإضافة إلى (9) بالإفراج الشرطي لاجتيازهم الدورات التأهيلية حسب توصية البحث الاجتماعي […]

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