أرامكو السعودية ترفع سعر خامها العربي الخفيف لآسيا في مايو

2021/04/04 | 16:00 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض – مباشر: رفعت شركة أرامكو السعودية سعر خامها العربي الخفيف للسوق الآسيوية 0.4 دولار للبرميل في شهر مايو/ أيار مقارنة مع أبريل/ نيسان 2021م.وخفضت أرامكو السعر، وفقا لرويترز، للسوقين الأمريكية والأوروبية 0.1 دولار للبرميل و0.2 دولار للبرميل …

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