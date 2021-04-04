المحاضرين المحتجين.. يغلقون شارع الحبوبي بالاطارات المحترقة “صور”

2021/04/04 | 16:00 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ ذي قارإغلق المحاضرين المحتجين، اليوم الاحد، شارع الحبوبي بالاطارات المحترقة من قبل المحاضرين المحتجين في ذي قار.وكان المئات من المحاضرين قد تظاهروا اليوم، أمام مبنى مديرية التربية في ذي قار، للمطالبة بتثبيتهم على الملاك الدائم.

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