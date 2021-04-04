افتتاح خط طيران مباشر بين بغداد وابو ظبي

2021/04/04 | 16:00 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النورنيوز/ بغدادأعلنت شركة الخطوط الجوية العراقية، اليوم الاحد، عن قرب افتتاح خط طيران مباشر بين العاصمة بغداد واحدى العواصم العربية.وذكرت الخطوط الجوية العراقية، في بيان مقتضب وصل “النور نيوز” انه “سيتم افتتاح خط مباشر من بغداد الى العاصمة الإماراتية أبو ظبي وبالعكس”.وأضافت، انه “سيتم انطلاق أولى رحلات الناقل الوطني ابتداءً من 1 آيار المقبل”.

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