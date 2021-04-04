وزارة الداخلية تكشف حقيقة بتعيين بعض الأشخاص

2021/04/04 | 16:00 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادنفت وزارة الداخلية، اليوم الاحد، صدور كتاب بتعيين بعض الأشخاص على ملاك الوزارة او استعدادهم للمباشرة بالدوام.وقالت الوزارة في بيان وصل “النور نيوز” ان “بعض مواقع التواصل الاجتماعي، تداولت كتبا واوامر إدارية بتعيين بعض الأشخاص على ملاك وزارة الداخلية او استعدادهم للمباشرة بالدوام، وهذا الأمر غير صحيح، ولم تصدر عن الجهات المختصة في …

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