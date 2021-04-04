2021/04/04 | 16:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة كشف رئيس المتنبئين الجويين الأقدم، محمود عبد اللطيف، عن تفاصيل الكتلة الهوائية السامة التي قد تضرب العراق يوم غد، فيما نصح باتخاذ إجراءات احترازية لمواجهتها.وقال عبد اللطيف في تصريح متلفز تابعته (بغداد اليوم)، إن "الكتلة تتكون من غاز ثاني أوكسيد الكبريت، وستكون في الطبقات العليا للجو، تنطلق من جزيرة صقلية في إيطاليا وتمر في بلاد الشام ونتوقع وصولها الى العراق بعد ظهر يوم غد".وأضاف أن "التقارير تؤكد ان الكتلة ستكون في مرتفع جوي عال، مصحوبة بالغيوم ورياح شمالية إلى غربية، فضلا عن كونها جافة وقد تأثر على الجهاز التنفسي والعيون بالنسبة للبشر".وتابع عبد اللطيف أن "بقاء الكتلة لفترة طويلة قد يؤدي إلى سقوط الامطار الحامضية، وهذا الأمطار معروف عنها إنها تقتل المحاصيل الزراعية وتأثر بشكل كبير فيها بحكم تفاعلها مع هذا الغاز".وبين أن "المواطنين يجب عليهم الالتزام بـ 3 أمور هي ارتداء الكمامات وغلق النوافذ وأخذ الإجراءات الاحترازية بالنسبة لمن يعانون مشاكل بالتنفس مع الحرص على سلامة العيون، لأن الكتلة قد تستمر أكثر من 24 ساعة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكتلة الهوائية السامة.. الأنواء تنصح المواطنين بـ 3 إجراءات احترازية وتتوقع وصولها غداً للعراق) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكتلة الهوائية السامة.. الأنواء تنصح المواطنين بـ 3 إجراءات احترازية وتتوقع وصولها غداً للعراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).