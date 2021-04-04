العدل تعلن إطلاق سراح 81 حدثاً من سجون الإصلاح الشهر الماضي

2021/04/04 | 16:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة العدل، إطلاق سراح 81 حدثاً من سجون الإصلاح خلال الشهر الماضي.وقالت الوزارة في بيان، إن "العدد الكلي للمفرج عنهم خلال الشهر الماضي بلغ (81) حدثا بينهم (42) لعدم ثبوت الأدلة، و(26) تخلية بعد قضاءهم مدة المحكومية، بالإضافة إلى (9) بالإفراج الشرطي لاجتيازهم الدورات التأهيلية حسب توصية البحث الاجتماعي ومصادقة الجهات القضائية، و(3) إحداث بالعفو الخاص بالإضافة إلى (1) حدثا بقرار تمييزي".وأضافت، ان "دائرة إصلاح الإحداث تتابع بشكل مستمر إلية إطلاق السراح بعد انتهاء الإجراءات القانونية حرصاً منها على إتمام العمل بالشكل الأمثل".

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