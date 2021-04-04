الصفدي : الاجهزة الامنية رصدت تواصلا اجنبيا مع زوجة الامير حمزة لتهريبها الى الخارج

2021/04/04 | 16:28 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / اكـد نائب رئيس الوزراء الاردني ايمن الصفدي :" ان الاجهزة الامنية لديها ادلة مثبتة عن تواصل مع اطراف اجنبية "، مبينا :" ان الاجهزة الامنية رصدت تواصلا اجنبيا مع زوجة الامير حمزة لتهريبها الى الخارج".وكشف الصفدي في مؤتمر صحفي ، عن اعتقال 14-16 شخصا ليلة امس الاحد ، اضافة الى باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد ".واضاف :" ان العملية التي راقبناها تعدت مرحلة التخطيط الى مرحلة تحديد موعد التنفيذ "./انتهى5

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