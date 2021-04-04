2021/04/04 | 16:28 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اعلن رئيس تحالف عراقيون عمار الحكيم،تضامنه مع شريحة المحاضرين في مطالبهم المشروعة.وقال الحكيم في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه:" نتضامن مع شريحة المحاضرين في مطالبهم المشروعة الباحثة عن الإنصاف في الموازنة المالية".وأكد الحكيم:" أحقية هذه الشريحة في المطالبة بحقها سلميا وعلى الجهات المعنية معالجة الفقرات الخاصة بأصحاب العقود والأجور اليومية بنحو ينصف المتضررين"./انتهى7

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمار الحكيم يعلن تضامنه مع شريحة المحاضرين في مطالبهم المشروعة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عمار الحكيم يعلن تضامنه مع شريحة المحاضرين في مطالبهم المشروعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).