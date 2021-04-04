2021/04/04 | 16:29 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص استقرار الإصابات والوفيات بكورونا في العراق المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استقرار الإصابات والوفيات بكورونا في العراق) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استقرار الإصابات والوفيات بكورونا في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).