موقف وبائي جديد للعراق: تراجع الاصابات مستمر ونطاق الاطمئنان يتوسع

2021/04/04 | 16:32 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

يستمر تراجع اعداد الاصابات بفيروس كورونا في العراق بشكل ملحوظ منذ ايام، في الوقت الذي من غير المعروف ما اذا كان هذا التراجع يوحي لتناقص الموجة الثانية من كورونا في البلاد ام لا.

وسجل العراق اليوم الاحد، 5368 اصابة فقط في تراجع ضئيل عن اصابات يوم امس التي بلغت 5379 اصابة.

واظهر الموقف الوبائي المعلن اليوم تسجيل 5303 حالة شفاء جديدة، مقابل 33 حالة وفاة.

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