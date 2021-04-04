2021/04/04 | 16:32 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلنت دائرة إصلاح الأحداث التابعة لوزارة العدل عن موقفها الشهري الخاص بعدد المطلق سراحهم لشهر آذار الماضي من عام 2021، من السجون التابعة لها.وقال بيان صادر عن الوزارة وصل “النور نيوز” نسخة منه، إن “العدد الكلي للمفرج عنهم خلال الشهر الماضي بلغ (81) حدثا بينهم (42) لعدم ثبوت الأدلة، و(26) تخليه بعد قضاءهم …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العدل تعلن الإفراج عن 81 حدثاً خلال آذار الماضي) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العدل تعلن الإفراج عن 81 حدثاً خلال آذار الماضي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).