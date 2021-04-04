2021/04/04 | 16:36 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إحباط مخطط لداعش للقيام بعمل إرهابي في رمضان المقبل بالأنبار هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/04/04 | 16:36.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إحباط مخطط لداعش للقيام بعمل إرهابي في رمضان المقبل بالأنبار) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إحباط مخطط لداعش للقيام بعمل إرهابي في رمضان المقبل بالأنبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).