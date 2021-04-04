العراق يسجل 33 حالة وفاة جديدة بكورونا

2021/04/04 | 16:40 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة والبيئة الاتحادية يوم الاحد، عن تسجيل 5368 اصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد.

وذكرت الوزارة في بيان، حصل PUKmedia على نسخة منه: ان مجموع الذين تلقوا اللقاح بلغ 93021، لافتة الى انه تم تسجيل 33 حالة وفاة.

واضافت: ان الموقف الوبائي لفايروس كورونا خلال الـ 24 ساعة ماضية كما يأتي:

PUKmedia عن اعلام الوزارة

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