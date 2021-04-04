الحكومة الأردنية تكشف تفاصيل (عملية الانقلاب)

2021/04/04 | 16:40 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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قال نائب وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الاحد، ان هناك ارتباطا بين باسم عوض الله وجهات خارجية.

وذكر الصفدي في مؤتمر صحفي اليوم، (4 نيسان 2021)، ان "الأمير حمزة لم يتجواب مع طلب عدم التعامل مع نشاطات تمس الأردن".

وأضاف ان "الأمير حمزة قام بالتحريض من خلال تسجيل مقطعين فيديو في إطار التحريض".

وتابع، ان "الأجهزة الأمنية رصدت تواصل شخص له ارتباطات بأجهزة أمنية أجنبية مع زوجة الأمير حمزة ويعرض عليها تأمين طائرة فورا للخروج من الأردن إلى بلد أجنبي"، مشيرا إلى انه "تم اعتقال الدائرة المقربة من الأمير حمزة".

وأردف انه "تمت السيطرة على التحركات التي شهدها الأردن أمس ومحاصرتها وتمكنت أجهزة الدولة من وأدها في مهدها".

A.A

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