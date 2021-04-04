الكاظمي يعلن هدف زيارته إلى الامارات: ناقشنا هذه الملفات

2021/04/04 | 16:40 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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عقد رئيس الوزراء مصظفى الكاظمي، الاحد، مع ولي عهد أبو ظبي القائد الاعلى للقوات المسلحة في دولة الامارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان اجتماعا موسعا لمناقشة عدد من ملفات التعاون.

وقال الكاظمي في تغريدة له على تويتر تابعها NRT عربية، (4 نيسان 2021)، انه "استكمالا لنهج الحكومة بتعزيز علاقات العراق مع العالم ومع جيرانه ومحيطه العربي على اساس المصالح المشتركة، نجري برفقة وفد حكومي زيارة الى دولة الامارات العربية المتحدة".

واضاف، انه "ناقشنا خلال هذه الزيارة العديد من الملفات التي ستسهم في تطوير العلاقات الثنائية وتعزز التعاون بين البلدين" .

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