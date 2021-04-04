البابا فرنسيس يشدد على تشارك اللقاحات ووقف الحروب في رسالة الفصح

2021/04/04 | 16:42 - المصدر: فرانس 24

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ركزت رسالة البابا فرنسيس الأحد بمناسبة عيد الفصح على قيام المجتمع الدولي بتشارك اللقاحات المضادة لفيروس كورونا مع الدول الأكثر فقرا.



من جهة أخرى، تطرقت الرسالة إلى وضع حد للحروب في سوريا واليمن وليبيا معتبرا استمرارها "مخزيا".



كما أعرب عن تعاطفه مع شبان بورما "الملتزمين بدعم الديمقراطية"، ودعا الفلسطينيين والإسرائيليين إلى مواصلة الحوار.

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