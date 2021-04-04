مصدر يكشف سبب إطلاق صافرات الإنذار داخل السفارة الأمريكية ببغداد

2021/04/04 | 16:42 - المصدر: السومرية نيوز

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أوضح مصدر أمني، اليوم الأحد، سبب إطلاق صافرات الإنذار في السفارة الأمريكية بالعاصمة بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "تشغيل صافرات الانذار في السفارة الأمريكية بالمنطقة الخضراء وسط العاصمة، كان جزءًا من ممارسة أمنية".ونفى المصدر "وقوع عمليات قصف جديدة على السفارة خلال اليوم".

وتتعرض السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد، بين الحين والأخر، إلى قصف ينفذه مجهولون.

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