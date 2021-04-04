2021/04/04 | 16:43 - المصدر: عين العراق

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الأحد 4 أبريل 2021 | 04:24 مساءً | عدد القراءات : 17

من أبو ظبي..



وزير الصحة يوضح رؤية العراق بشأن التغيرات المناخية

أوضح وزير الصحة والبيئة، حسن التميمي، الأحد، رؤية العراق في موضوع التغيرات المناخية وتأثيراته مع مختلف القطاعات الاقتصادية والبيئية والصحية خلال مشاركته في اجتماعات الحوار الاقليمي للتغير المناخي في ابو ظبي.

وذكر بيان صدر عن إعلام وزارة الصحة، أن "التميمي ترأس وفد العراق في اجتماعات الحوار الاقليمي للتغير المناخي في ابو ظبي بمشاركة وزراء البيئة من مختلف الدول العربية، وبحضور المبعوث الرئاسي الامريكي لشؤون المناخ جون كيري".

وأضاف، ان "التميمي بين أهمية استخدام الطاقة المتجددة للمحافظة على البيئة"، موضحاً "رؤية العراق في موضوع التغيرات المناخية وتأثيراته مع مختلف القطاعات الاقتصادية والبيئية والصحية ".

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