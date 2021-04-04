الكاظمي يجتمع بمحمد بن زايد.. مباحثات موسعة بين بغداد وأبو ظبي

2021/04/04 | 16:44 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

بدأ رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، الأحد، زيارة رسمية إلى الإمارات شهدت مباحثات موسعة في أبو ظبي.

وبدأت جولة الكاظمي صباحًا، 4 نيسان/أبريل، بمراسم استقبال رسمية في قصر الوطن، قبل الاجتماع بمحمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وشهد اللقاء، بحسب بيان لمكتب الكاظمي، "بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وتعزيز سبل التعاون المشترك في العديد من القطاعات، فضلاً عن مناقشة مجمل الأوضاع في المنطقة، وعودة العراق للعب دوره المحوري المهم في التهدئة والاستقرار".

وقال البيان، إن "ابن زايد آل نهيان أشاد بخطوات الحكومة العراقية الإصلاحية والهادفة لتطوير الاقتصاد وتحسين بيئة الاستثمار، ودور العراق في تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة، ونهجه لسياسة التهدئة والحوار".

كما أشار، إلى أنّ "الوفدين العراقي والإماراتي عقدا اجتماعًا موسعًا لمناقشة عدد من ملفات التعاون، برئاسة الكاظمي وابن زايد".

وأوضح البيان، أنّ "الاجتماع شهد مناقشة تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات الاستثمار والطاقة والثقافة والتجارة والنقل والخدمات والقطاعات الأخرى، وبحث السبل الكفيلة التي تنهض بالعلاقات الثنائية بين العراق والإمارات، والعمل بكل ما ينمي ويرتقي بمستوى وآليات التعاون المشترك، وبما يخدم مصالح شعبي البلدين".

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