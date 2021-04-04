الصفدي: تم اعتقال الدائرة المقربة من الأمير حمزة والوضع تحت السيطرة

2021/04/04 | 16:44 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد نائب وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم الاحد، ان الأمير حمزة لم يتجاوب مع طلب عدم التعامل مع نشاطات تمس الأردن.

وقال الصفدي في مؤتمر صحفي، انه “تمت السيطرة على تحركات لتنفيذ مخططات آثمة لزعزعة استقرار الأردن، وبث الفتنة”، مبينا انه “تم اعتقال 16 شخصا اضافة الى الشريف حسن بن زيد وباسم عوض الله”.

واضاف الصفدي، ان “هناك ارتباط بين باسم عوض الله وجهات خارجية”، لافتا الى ان “الأمير حمزة قام بالتحريض من خلال تسجيل مقطعين فيديو في إطار التحريض”.

وتابع، ان “الأجهزة الأمنية رصدت تواصل شخص له ارتباطات بأجهزة أمنية أجنبية مع زوجة الأمير حمزة ويعرض عليها تأمين طائرة فورا للخروج من الأردن إلى بلد أجنبي”، مشددا على انه “تم اعتقال الدائرة المقربة من الأمير حمزة“.

واكد الصفدي، انه “تمت السيطرة على التحركات التي شهدها الأردن أمس ومحاصرتها وتمكنت أجهزة الدولة من وأدها في مهدها“.

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