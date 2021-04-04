الدهلكي: زيارات الكاظمي الاخيرة ستعيد العراق الى حاضنته العربية

2021/04/04 | 16:44 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد عضو مجلس النواب رعد الدهلكي، اليوم الاحد، ان زيارة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي الى المملكة العربية السعودية والإمارات هي زيارة مهمة وضرورية بغية إعادة العراق الى حاضنته العربية والتصدي الى دوره الحقيقي في قيادة المحور العربي لمواجهة التحديات التي تعيشها القضية العربية.

وقال الدهلكي في تصريح صحفي، ان “زيارة الكاظمي الى العربية السعودية والإمارات لها مدلولات عديدة جميعها تصب في مصلحة العراق، من النواحي الاقتصادية والامنية والاجتماعية وحتى السياسية على اعتبار ان هنالك العديد من المشتركات التي تجمع العراق مع حاضنته العربية والتي حاول البعض تشويهها تحت عناوين مختلفة”، مبينا ان “الدول العربية تعي جيدا ان قوتها من قوة العراق وهو كان وما زال وسيبقى حامي البوابة الشرقية للوطن العربي وهو الدولة المؤسسة للجامعة العربية، ما يعني ان مكانه الحقيقي والواقعي في محور القيادة للدفاع عن القضايا العربية”.

واضاف الدهلكي، ان “الحكومة العراقية عليها التوسع في تلك الزيارات والانفتاح بشكل أكبر على المحيط العربي، وصولا الى تحقيق الاكتفاء في جميع القطاعات بين الدول العربية، بغية مواجهة التحديات والمؤامرات التي تحاك من أعداء العرب و اللاهثين لتمزيق اللحمة العربية تحت ذرائع مختلفة”.

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