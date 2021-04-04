محافظون: سنلتقي بصالح بشأن المحاضرين قبل المصادقة على الموازنة

2021/04/04 | 16:50 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادكشف محافظ النجف لؤي الياسري، الأحد، عن اتفاق بين المحافظين للاجتماع مع الرئيس برهم صالح حول ملف تثبيت المحاضرين المجانيين ضمن ملاك وزارة التربية.وقال المحافظ في بيان زصل “النور نيوز” نسخة منه، إن “اكتب لكم هذه الكلمات ليست لتطيّب الخواطر ودفع الضرر عن الحكومة المحلية ولكني أتكلم معكم عن الحقائق وواجبي تجاهكم …

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