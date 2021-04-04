الكاظمي يلتقي عدداً من رجال الأعمال الإماراتيين: أبواب العراق مفتوحة

2021/04/04 | 16:55 - المصدر: وكالة ناس

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رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي يلتقي في الامارات عددا من الشركات الاماراتية ورجال الاعمال.........

التقى رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي، اليوم الاحد ، في مقر اقامته بدولة الامارات، مجموعة من الشركات الاماراتية ورجال الأعمال.

واكد السيد الكاظمي خلال الاجتماع، ان العراق مر بظروف عصيبة ومعقدة ادت الى تاخر التنمية والخدمات، وبين ان العراق هو مهد الحضارات والتنوع الكبير الذي يمثل عنصر قوة لنا، يستحق بذل الجهود من اجل خدمة مواطنيه.

واوضح سيادته ان الحكومة العراقية اتخذت اجراءات جريئة في قطاع المال والاقتصاد والتنمية، وهناك تعافي تدريجي للاقتصاد العراقي.

واشار السيد رئيس مجلس الوزراء الى الورقة الاصلاحية التي اعدت لاصلاح القطاع الخاص، وتقديم كل التسهيلات له، واكد ان ابواب العراق مفتوحة امام الشركات الاماراتية ورجال الأعمال، وبين ان عدة اجراءات اتخذت للتقليل من البيروقراطية وتذليل العقبات امام الشركات.

واكد السيد الكاظمي ان الحكومة تولي اهتماما كبيرا بالطاقة النظيفة، ووضعت خططا واتخذت عدة اجراءات بشأنها.

من جهتهم اشاد السادة رجال الاعمال، بالاصلاحات التي اتخذتها الحكومة العراقية برئاسة السيد الكاظمي والتي تم لمسها مؤخرا، واكدوا على استعدادهم للعمل في العراق في مختلف القطاعات.

ويجري رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي، اليوم الاحد، زيارة رسمية الى دولة الامارات العربية المتحدة، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وتعزيز سبل التعاون المشترك، ومناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء٤- نيسان- ٢٠٢١

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