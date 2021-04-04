الكاظمي خلال لقائه رجال أعمال إماراتيين: باب العراق مفتوح أمام الشركات والاقتصاد يتعافى

2021/04/04 | 16:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - الإمارات

عقد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لقاءً جمعه بعدد من الشركات الإماراتية ورجال الأعمال خلال زيارته الجارية إلى الإمارات.

وقال بيان صادر عن مكتبه إن "الكاظمي التقى، اليوم الأحد ، في مقر إقامته بدولة الإمارات، مجموعة من الشركات الإماراتية ورجال الأعمال".

واكد الكاظمي خلال الاجتماع، إن "العراق مر بظروف عصيبة ومعقدة أدت الى تاخر التنمية والخدمات" مبيناً إن "العراق هو مهد الحضارات والتنوع الكبير الذي يمثل عنصر قوة لنا، يستحق بذل الجهود من اجل خدمة مواطنيه".

وأوضح إن " الحكومة العراقية اتخذت إجراءات جريئة في قطاع المال والاقتصاد والتنمية، وهناك تعافٍ تدريجي للاقتصاد العراقي".

وأشار إلى الورقة الاصلاحية التي اعدت لإصلاح القطاع الخاص، وتقديم كل التسهيلات له، وأكد إن "أبواب العراق مفتوحة أمام الشركات الإماراتية ورجال الأعمال واتخذت إجراءات للتقليل من البيروقراطية وتذليل العقبات أمام الشركات".

وأكد الكاظمي إن "الحكومة تولي اهتماما كبيرا بالطاقة النظيفة، ووضعت خططا واتخذت عدة إجراءات بشأنها.

من جهتهم أشاد رجال الأعمال بحسب البيان بالإصلاحات التي اتخذتها الحكومة العراقية والتي تم لمسها مؤخرا، وأكدوا على استعدادهم للعمل في العراق في مختلف القطاعات.

ويجري الكاظمي، اليوم الأحد، زيارة رسمية الى دولة الامارات العربية المتحدة، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وتعزيز سبل التعاون المشترك، ومناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك وفقاً لبيان صادر عن مكتبه.

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